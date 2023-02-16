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6 минут назад

Отрубленные человеческие ноги нашли в Выборге

Москва24иещё 1

В Выборге около площадки для выгула собак были найдены две отрубленные человеческие ноги. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Отрубленные человеческие ноги нашли в Выборге
Фото: ТАССТАСС

Собеседник уточнил, что останки нашли около девяти часов утра в четверг, 16 февраля, в районе Аннинских высот.

"Две отрубленные ноги нашли рядом с Петровским мостом недалеко от площадки для выгула собак", – сказал источник.

9 февраля Томская прокуратура сообщала, что правоохранители устанавливают обстоятельства смерти местного жителя, чье обезглавленное тело было найдено в жилом доме в селе Мельниково. Голова мужчины была обнаружена около дома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на территории московского мусороперерабатывающего комплекса на юго-востоке города было обнаружено тело женщины со множественными повреждениями. У нее зафиксированы травмы головы, ссадины и раны по всему телу. Правоохранительные органы завели уголовное дело об убийстве.

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