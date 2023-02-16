Напомним, что конфликт с участием внебрачного сына Жириновского произошел во вторник, 14 февраля, в одном из московских ресторанов. Там мужчина устроил скандал, из-за чего работники заведения вызвали полицию. Правоохранители забрали Эйдельштейна в отделение, однако там он себя стал вести агрессивно — оскорблял полицейских, а одного из них ударил кулаком.