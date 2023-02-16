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34 минуты назад

СМИ: внебрачного сына Жириновского арестовали на 15 суток

Никита Бородкин

Тверской суд Москвы арестовал сына бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти. Как сообщает РИА Новости, мужчина проведет за решеткой 15 суток.

В отношении Эйдельштейна составили протокол о мелком хулиганстве по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ. Это максимально возможное наказание по данной статье.

Напомним, что конфликт с участием внебрачного сына Жириновского произошел во вторник, 14 февраля, в одном из московских ресторанов. Там мужчина устроил скандал, из-за чего работники заведения вызвали полицию. Правоохранители забрали Эйдельштейна в отделение, однако там он себя стал вести агрессивно — оскорблял полицейских, а одного из них ударил кулаком.

У пострадавшего в потасовке лейтенанта диагностирован ушиб ключицы. Следственный комитет РФ начал проверку по данному случаю.

Происшествия,Видео,Владимир Жириновский,Следственный комитет,ЛДПР,
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