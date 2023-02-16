Тверской суд Москвы арестовал сына бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти. Как сообщает РИА Новости, мужчина проведет за решеткой 15 суток.
В отношении Эйдельштейна составили протокол о мелком хулиганстве по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ. Это максимально возможное наказание по данной статье.
Напомним, что конфликт с участием внебрачного сына Жириновского произошел во вторник, 14 февраля, в одном из московских ресторанов. Там мужчина устроил скандал, из-за чего работники заведения вызвали полицию. Правоохранители забрали Эйдельштейна в отделение, однако там он себя стал вести агрессивно — оскорблял полицейских, а одного из них ударил кулаком.
У пострадавшего в потасовке лейтенанта диагностирован ушиб ключицы. Следственный комитет РФ начал проверку по данному случаю.