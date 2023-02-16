Сына Жириновского арестовали на 15 суток

Сына Владимира Жириновского, Олега Эйдельштейна, арестовали на 15 суток. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Тверского районного суда в четверг, 16 февраля.

Такое наказание суд избрал 15 февраля по административному протоколу, составленному по статье «Мелкое хулиганство» за дебош в ресторане.

При этом известно, что во время задержания сын известного политика ударил сотрудника полиции в грудь, что повлекло к ушибу правой ключицы. За это Эйдельштейну может грозить уголовное преследование.