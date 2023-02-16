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38 минут назад

В Хорватии произошло землетрясение

Алиса Селезнёва

В Хорватии зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,2. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

В Хорватии произошло землетрясение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Землетрясение было зафиксировано в 10:47 по местному времени (12:47 мск). По данным сейсмологов, эпицентр располагался в 36 км к юго-востоку от города Риеки. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.

6 февраля на юге Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4-7,8, которое затронуло Сирию, а также Кипр, Ливан и Ирак. Во второй половине дня произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части Турции.

Всего в Турции в результате природного катаклизма погибло более 35 тысяч человек, еще более 81 тысячи пострадало. Разбор завалов все еще продолжается. В Сирии жертвами стали более 3,5 тысяч жителей.

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