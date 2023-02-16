В Хорватии произошло землетрясение

В Хорватии зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,2. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 10:47 по местному времени (12:47 мск). По данным сейсмологов, эпицентр располагался в 36 км к юго-востоку от города Риеки. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.

6 февраля на юге Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4-7,8, которое затронуло Сирию, а также Кипр, Ливан и Ирак. Во второй половине дня произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части Турции.