"Только что к нам пришла трагическая весть. В больнице города Краснодара скончалась шестилетняя пострадавшая при падении самолета Су-24 на ул. Коммунистической, 20/1. От лица жителей Ейского района я выражаю соболезнование родным и близким, разделяю с ними боль и горечь невосполнимой утраты", - говорится в сообщении.