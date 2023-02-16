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1 час назад

В Ейске умерла шестилетняя девочка, пострадавшая при ЧП с самолетом в 2022 году

ТАССиещё 7

Пострадавшая при падении самолета во дворе многоквартирного дома в Ейске в октябре 2022 года шестилетняя девочка умерла в больнице в Краснодарском крае. Об этом в Telegram-канале в четверг сообщил глава Ейского района Роман Бублик.

"Только что к нам пришла трагическая весть. В больнице города Краснодара скончалась шестилетняя пострадавшая при падении самолета Су-24 на ул. Коммунистической, 20/1. От лица жителей Ейского района я выражаю соболезнование родным и близким, разделяю с ними боль и горечь невосполнимой утраты", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе администрации Ейского района ТАСС уточнили, что все это время врачи боролись за ее жизнь, но девочка умерла от травм, полученных в результате ЧП с самолетом.

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