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22 минуты назад

Число погибших при падении Су-34 в Ейске увеличилось до 16

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Число погибших в результате падения падения самолета Су-34 возле жилого дома в Ейске, которое произошло в октябре 2022 года, увеличилось до 16 человек. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Число погибших при падении Су-34 в Ейске увеличилось
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, скончалась шестилетняя девочка. После случившегося ее спасли одной из первых и госпитализировали в больницу. Ранее сообщалось, что в результате трагедии погибли 15 человек, в том числе трое детей, еще 48 человек пострадали.

Крушение самолета Су-34 в Ейске Краснодарского края во дворе жилого дома произошло 17 октября. По информации Минобороны, борт совершал учебно-тренировочный полет с аэродрома Южного военного округа. Оба пилота успели катапультироваться.

Позднее стало известно, что причиной падения самолета стало попадание в его двигатели двух птиц, их останки были найдены при осмотре обломков.

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