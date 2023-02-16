Две искореженные машины вынесло на берег после шторма в Сочи

В Сочи на берег после шторма вынесло два искореженных легковых автомобиля, сообщает "РИА Новости Крым" со ссылкой на местные СМИ и очевидцев, которые опубликовали снимки с машинами в соцсетях.

Предполагается, что их унесло в море во время наводнения в июне 2022 года. В результате обильных дождей и подъема уровня воды в реке в районе поселка Зубова Щель Лазаревского района Сочи в море унесло два автомобиля, в которых находилось семь человек. Инцидент произошел в ночь на 24 июня 2022 года. Позже были обнаружены тела двух погибших женщин, а 42-летний мужчина найден живым.