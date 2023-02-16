СМИ: внебрачный сын Жириновского подрался с полицейскими

Внебрачный сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн задержан за драку с полицейскими. Об этом сообщает Рен ТВ.

Как уточняется, драка произошла еще во вторник, 14 февраля. Эйдельштейн находился в одном из столичных ресторанов, где устроил скандал. Работникам заведения пришлось вызвать полицию. В результате мужчину забрали в отделение.

Однако и там Эйдельштейн стал вести себя агрессивно. По данным Рен ТВ, он оскорблял полицейских, а одного ударил кулаком. В результате потасовки у лейтенанта диагностирован ушиб ключицы. На мужчину составлен протокол, по данному факту СК РФ начал проверку.