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1 час назад

Подозреваемого в избиении камнем и изнасиловании женщин россиянина задержали

Lenta.ruиещё 1

В Бурятии полиция задержала 30-летнего местного жителя, которого подозревают в избиении женщин камнем или молотком по голове и их изнасиловании. Об этом в пятницу, 17 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Подозреваемого в избиении камнем и изнасиловании женщин россиянина задержали
Фото: ТАССТАСС

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании, а также покушении на убийство и изнасилование. По данным следствия, в апреле, июне и декабре 2016 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения напал на незнакомых женщин и ударил их тупым предметом, после чего предпринял попытку изнасилования. На допросе задержанный дал показания об обстоятельствах преступлений.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области задержали 32-летнего мужчину за изнасилование 53-летней тетки.

Происшествия,Изнасилование,Следственный комитет,
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