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39 минут назад

Сестра погибшей в ДТП с участием Большовой назвала несправедливым снятие обвинений с актрисы

Газета.Ru

Сестра погибшей в ДТП с участием Анны Большовой Олеси Борисенко в беседе с "360" прокомментировала снятие обвинений с актрисы. Анастасия Городилова заявила, что не согласна с тем, что Большова не виновата в смерти ее сестры.

Сестра погибшей в ДТП с участием Большовой оценила снятие обвинений с актрисы
Фото: РИА Новости/VKРИА Новости/VK

"Хотите услышать мое мнение — справедливо это или несправедливо? Нет, несправедливо", - считает она.

15 февраля сообщалось, что с Анны Большовой сняли обвинения в смертельном ДТП. За оставление в опасности будет наказан сожитель погибшей. Авария произошла 14 октября 2022 года в Калужской области. Сообщалось, что за рулем Audi Q3 Большова сбила 31-летнюю местную жительницу Олесю Борисенко, которая скончалась на месте.

Происшествия,Общество,Анна Большова,
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