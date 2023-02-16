Сестра погибшей в ДТП с участием Большовой оценила снятие обвинений с актрисы

Сестра погибшей в ДТП с участием Анны Большовой Олеси Борисенко в беседе с "360" прокомментировала снятие обвинений с актрисы. Анастасия Городилова заявила, что не согласна с тем, что Большова не виновата в смерти ее сестры.
"Хотите услышать мое мнение — справедливо это или несправедливо? Нет, несправедливо", - считает она.
15 февраля сообщалось, что с Анны Большовой сняли обвинения в смертельном ДТП. За оставление в опасности будет наказан сожитель погибшей. Авария произошла 14 октября 2022 года в Калужской области. Сообщалось, что за рулем Audi Q3 Большова сбила 31-летнюю местную жительницу Олесю Борисенко, которая скончалась на месте.