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10 минут назад

Блокадница сварилась заживо в квартире в Петербурге

Lenta.ru

В Санкт-Петербурге пенсионерка заживо сварилась в собственной квартире. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает 78.ru в своем Telegram-канале.

Блокадница сварилась заживо в квартире в Петербурге
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что погибшая была жительницей блокадного Ленинграда и ветераном труда. Пожилая россиянка проживала в квартире на Штурманской улице одна. Она решила принять ванну, набрала воду и легла. В это время прорвало трубу с горячей водой. Из-за сильного давления смеситель вырвало, а 95-летняя женщина не смогла подняться и вовремя встать из кипятка.

Женщина получила ожоги, несовместимые с жизнью.

Ранее в антикафе «Типичный Питер» в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга заживо сварились двое мужчин. Их тела обнаружили плавающими в кипятке, хлынувшем из прорвавшейся трубы горячего водоснабжения.

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