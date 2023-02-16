Блокадница сварилась заживо в квартире в Петербурге

В Санкт-Петербурге пенсионерка заживо сварилась в собственной квартире. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает 78.ru в своем Telegram -канале.

Уточняется, что погибшая была жительницей блокадного Ленинграда и ветераном труда. Пожилая россиянка проживала в квартире на Штурманской улице одна. Она решила принять ванну, набрала воду и легла. В это время прорвало трубу с горячей водой. Из-за сильного давления смеситель вырвало, а 95-летняя женщина не смогла подняться и вовремя встать из кипятка.