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53 минуты назад

Двое россиян насмерть отравились газом в жилом доме

Lenta.ru

В поселке Железноводском Ставропольского края два человека насмерть отравились бытовым газом в жилом доме, еще трое пострадали. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Двое россиян насмерть отравились газом в жилом доме
Фото: ТАССТАСС

Отравившихся россиян доставили в больницу, им начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь. Другие подробности случившегося сейчас выясняются.

13 февраля сообщалось, что в Астраханской области двое мужчин погибли от отравления угарным газом на чабанской точке. Тела россиян нашел родственник одного из них. По предварительным данным, в помещении использовалась газовая горелка.

Астраханские следователи организовали доследственную проверку по факту случившегося.

Еще раньше в Варне Челябинской области в бане обнаружили тела двух местных жителей — россияне надышались угарным газом, на их телах не нашли признаков насильственной смерти.

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