Двое россиян насмерть отравились газом в жилом доме

В поселке Железноводском Ставропольского края два человека насмерть отравились бытовым газом в жилом доме, еще трое пострадали. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Отравившихся россиян доставили в больницу, им начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь. Другие подробности случившегося сейчас выясняются.

13 февраля сообщалось, что в Астраханской области двое мужчин погибли от отравления угарным газом на чабанской точке. Тела россиян нашел родственник одного из них. По предварительным данным, в помещении использовалась газовая горелка.

Астраханские следователи организовали доследственную проверку по факту случившегося.