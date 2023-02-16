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13 минут назад

На Гавайях проснулся вулкан Килауэа

Елена Прошина

На Гавайях проснулся вулкан Килауэа. В южной части острова при этом произошло землетрясение с магнитудой 4,8. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на информацию Геологической службы США (USGS).

На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
Фото: ТАССТАСС

Издание напоминает, что Килауэа — один из самых активных действующих вулканов во всем мире. Он располагается на высоте 1243 метров над уровнем моря.

Согласно опубликованным данным, извержение лавы из кратера вулкана Килауэа на Гавайях началось 12 февраля, вулканическая активность усилилась. Расплавленная порода выплескивалась из кратера Халемаумау, который находится на вершине Килауэа.

Эксперты обнаружили конусообразный вентиляционный канал, который и стал «водосбросом» для расплавленной породы. Они считают, что нынешнее извержение вулкана не представляет какой-либо опасности для людей. Выброс лавы произошел на закрытой территории парка и не стал причиной жертв или разрушений.

Однако активность вулкана продолжается. Специалисты заверили, что продолжат наблюдать за ним.

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