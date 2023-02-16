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1 час назад

В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,9

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Землетрясение магнитудой 5,9 балла произошло на Байкале вблизи поселка Большое Голоустное, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,9
Фото: BarcroftMedia/ТАССBarcroftMedia/ТАСС

«В Иркутской области в 10:35 (05:35 мск) зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал в 18 км от Большого Голоустного, 5,9 баллов в эпицентре», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в Иркутске интенсивность землетрясения составила 3 балла.

Жертв и разрушений нет.

Ранее у восточного побережья острова Эспириту-Санто, принадлежащего Вануату, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4.

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