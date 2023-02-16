В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 балла произошло на Байкале вблизи поселка Большое Голоустное, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
«В Иркутской области в 10:35 (05:35 мск) зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал в 18 км от Большого Голоустного, 5,9 баллов в эпицентре», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что в Иркутске интенсивность землетрясения составила 3 балла.
Жертв и разрушений нет.
Ранее у восточного побережья острова Эспириту-Санто, принадлежащего Вануату, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4.