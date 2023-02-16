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49 минут назад

Один человек погиб и трое ранены в результате стрельбы в торговом центре в Техасе

ТК «Звезда»

В американском торговом центре произошла стрельба. Сообщается, что был убит один человек. По подтвержденной информации еще трое ранены и доставлены в госпиталь. Трагедия произошла в Cielo Vista Mall в Эль-Пасо, штат Техас.

Один человек погиб и трое ранены в результате стрельбы в торговом центре в Техасе
Фото: ChrisChurchess TwitterChrisChurchess Twitter

Официальные представители полиции сообщили, что один человек находится под стражей, еще один - в розыске. Официальный представитель полиции также добавил, что, по их мнению, оружие было изъято.

Приводится информация, что два пострадавших были доставлены в критическом состоянии. Говоря о самой стрельбе, отмечено, что вероятно она произошла возле фуд-корта около 17:10 по местному времени. Полиция продолжает эвакуацию сотрудников и покупателей торгового центра.

Сведения приводит местное СМИ. Выясняются обстоятельства и причины произошедшей трагедии.

Ранее в МВД РФ сообщили, что неизвестный устроил стрельбу вблизи торгового центра в Ростове-на-Дону. В ведомстве информировали, что к моменту прибытия полицейских стрелявший покинул место происшествия на автомобиле.

На следующий день в МВД сообщили о мужчине, подозреваемом в стрельбе около городского ТЦ. Им оказался 50-летний житель города Азова и бывший сотрудник центра.

Происшествия,МВД России,
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