В Турции спасли мужчину спустя 278 часов после землетрясения

Мужчину достали живым из-под завалов в турецкой провинции Хатай на 12-е сутки после землетрясения. Об этом сообщает агентство Анадолу.

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По данным агентства, 45-летний мужчина был найден под завалами в Хатае спустя 278 часов.

«Из-под завалов на 278-й час после землетрясений в районе Дефне провинции Хатай извлечен живым 45-летний мужчина», — говорится в сообщении агентства.

Ранее мэрия Стамбула сообщила, что порядка десяти тысяч человек проживают в домах с максимальным риском обрушения при землетрясении.

До этого сообщалось, что эксперты ожидают, что еще одно землетрясение, превышающее потери на юго-востоке Турции, может произойти в Стамбуле. Сейсмологи констатируют, что Стамбул расположен на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, в 15-20 километрах к югу от того участка Северо-Анатолийского разлома, который проходит под Мраморным морем. Таким образом, землетрясение может привести к катастрофическим последствиям.