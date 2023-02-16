В Алабаме потерпел крушение военный вертолет, выживших нет

В Соединенных Штатах потерпел крушение военный вертолет. Чрезвычайное происшествие случилось в районе Харвест, штат Алабама. По информации местных правоохранительных органов и службы экстренной помощи, выживших в катастрофе нет.

Фото: @spann Twitter @spann Twitter

Уточняется, что сообщение о крушении поступило в 15:01 по местному времени (00:01 16 февраля по московскому времени). Информацию приводит СМИ WAFF.

Представитель экстренной медслужбы сообщил изданию, что «вертолет загорелся при ударе, и неизвестно, сколько людей было на борту, но выживших нет». Также из-за крушения не пострадали автомобили и пешеходы.

Сообщается, что по состоянию на 15:15 спасатели продолжали тушить пожар. Также указано, что этот вертолет Blackhawk, «но в настоящее время неизвестно, кто его владелец».