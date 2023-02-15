Пожар произошел в "Савеловском Сити" в Москве. По информации очевидцев, возгорание произошло на одном из последних этажей здания. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются. О пострадавших не сообщалось.
Ранее пожар произошел на четвертом этаже строящейся башни в "Москва-Сити" по причине возгорания стройматериалов и утеплителя. В связи с возгоранием было перекрыто движение автотранспорта по первому Красногвардейскому проезду.
Позже возгорание удалось ликвидировать. Участие в тушении пожара принимали 108 специалистов МЧС с привлечением 27 единиц техники.