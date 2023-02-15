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1 час назад

Пожар произошел в "Савеловском Сити" в Москве

Москва24иещё 1

Пожар произошел в "Савеловском Сити" в Москве. По информации очевидцев, возгорание произошло на одном из последних этажей здания. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются. О пострадавших не сообщалось.

Ранее пожар произошел на четвертом этаже строящейся башни в "Москва-Сити" по причине возгорания стройматериалов и утеплителя. В связи с возгоранием было перекрыто движение автотранспорта по первому Красногвардейскому проезду.

Позже возгорание удалось ликвидировать. Участие в тушении пожара принимали 108 специалистов МЧС с привлечением 27 единиц техники.

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