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24 минуты назад

Школьник устроил стрельбу в тюменском лицее

Ura.Ru

В лицее №93 города Тюмени ученик заведения открыл стрельбу из пневматического пистолета. Соответствующую информацию подтвердили в УМВД по Тюменской области. Там уточнили, что в инциденте никто не пострадал.

Школьник устроил стрельбу в тюменском лицее
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Предварительно установлено, что подросток использовал пневматический пистолет. Пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники полиции. В случае подтверждения информации будет дана правовая оценка действиям подростка и его родителей», — сообщили 72.RU в пресс-службе силового ведомства.

По словам источника издания, в полицию обратились представители лицея, которые рассказали, что 15 февраля ученик повредил школьное имущество. В общеобразовательном учреждении отказались подтвердить или прокомментировать данный инцидент.

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