В Домодедово задержали россиянку с набитым янтарем чемоданом

Гражданку РФ задержали в аэропорту Домодедово с полным чемоданом янтаря. Ей грозит до десяти лет лишения свободы, передает «РЕН ТВ».
По данным телеканала, россиянка намеревалась лететь в Дубай. При этом весь ее чемодан был забит янтарем, о чем она решила умолчать. При проходе зеленого коридора она заявила таможенникам, что купила драгоценности для себя. Однако их количество указывало на то, что она планирует использовать их с целью продажи. Ее задержали.
В общей сложности в чемодане россиянки находилось янтаря на сумму в четыре миллиона рублей. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.