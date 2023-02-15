В Домодедово задержали россиянку с набитым янтарем чемоданом

По данным телеканала, россиянка намеревалась лететь в Дубай. При этом весь ее чемодан был забит янтарем, о чем она решила умолчать. При проходе зеленого коридора она заявила таможенникам, что купила драгоценности для себя. Однако их количество указывало на то, что она планирует использовать их с целью продажи. Ее задержали.