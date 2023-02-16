Сергей Фургал обжаловал приговор

Бывший губернатор Хабаровского края Сергея Фургала, осужденный ранее на 22 года колонии строгого режима за организацию и покушение на убийства предпринимателей, обжаловал приговор, просит его отменить и отправить на новое рассмотрение со стадии подготовки в ином составе суда. Об этом ТАСС сообщил в четверг адвокат осужденного экс-губернатора Александр Старцев.
"Апелляционную жалобу на приговор Люберецкого суда Фургал вчера подал из СИЗО в письменном варианте. Он просит приговор отменить со стадии подготовки и вернуть дело на новое рассмотрение в ином составе суда", - рассказал адвокат.
По его словам, половина адвокатов экс-губернатора и других фигурантов также обжаловали приговор и просят его отменить.