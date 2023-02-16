Сергей Фургал обжаловал приговор

Бывший губернатор Хабаровского края Сергея Фургала, осужденный ранее на 22 года колонии строгого режима за организацию и покушение на убийства предпринимателей, обжаловал приговор, просит его отменить и отправить на новое рассмотрение со стадии подготовки в ином составе суда. Об этом ТАСС сообщил в четверг адвокат осужденного экс-губернатора Александр Старцев.