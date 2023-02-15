Гражданина Украины заподозрили в дискредитации ВС РФ

Против гражданина Украины следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело по подозрению в дискретизации Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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«Следственными органами СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Украины… С февраля по декабрь 2022 года подозреваемый на территории города Энгельса Саратовской области», — говорится на сайте СК РФ.

Отмечается, что гражданин публиковал в социальных сетях информацию, направленную на дискредитацию вооруженных сил России, которые участвуют в спецоперации. Подозреваемый задержан. Санкции по этой статье предполагают лишение свободы до трех лет.