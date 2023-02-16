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13 минут назад

Начальницу управления ЗВО нашли мертвой под окнами дома в Санкт-Петербурге

Москва24иещё 4

Начальницу управления финансового обеспечения министерства обороны РФ по Западному военному округу обнаружили мертвой под окнами жилого дома на севере Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Начальницу отдела Минобороны по ЗВО нашли мертвой в Петербурге
Фото: ТАССТАСС

По его информации, тело 58-летней женщины нашли у дома 31 по Замшиной улице в среду, 15 февраля. При этом ее документы и личные вещи были найдены на общем балконе на 16-м этаже.

В пресс-службе ЗВО смерть сотрудницы подтвердили. Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчину застрелили во время свадьбы. В ходе мероприятия между двумя мужчинами возник конфликт, после этого один из них выстрелил в другого не менее пяти раз из травматического пистолета.

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