Житель Мордовии украл коньяк и угнал машину своего друга

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, за рулем которого находился пьяный мужчина. Оказалось, что машину он угнал у своего знакомого, а перед этим украл бутылку коньяка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Мордовия.

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13 февраля мужчина 1964 года рождения шел по улице города Ковылкино и, увидев поблизости автомобиль "ВАЗ-2108", принадлежащий его другу, решил прокатиться. В кармане у него оказались ключи от машины, которые 39-летний приятель задержанного оставил ему на время.

В итоге автомобиль заметили сотрудники районного отдела ГИБДД и попросили водителя прекратить движение, однако он проигнорировал законное требование и попытался скрыться, создавав угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Сотрудники органов последовали за ним на своей служебной машине, в результате погони "ВАЗ" был остановлен на улице Строителей. Проведенное освидетельствование показало, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Полицейские также установили, что автомобиль, на котором передвигался мужчина, принадлежит 39-летнему жителю города. По словам подозреваемого, с ним он состоял в дружеских отношениях, поэтому мужчина отдал ему дубликат ключей от машины. Владелец транспортного средства в это время был на работе и об угоне узнал от знакомых, которые увидели проезжающий автомобиль на улицах Ковылкина. О случившемся он незамедлительно сообщил в полицию.

Выяснилось, что задержанный причастен к хищению бутылки коньяка из продуктового магазина. Кражу он совершил накануне.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту неправомерного завладение автомобилем без цели хищения.