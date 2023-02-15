В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
12 минут назад

Житель Мордовии украл коньяк и угнал машину своего друга

Газета.Ru

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, за рулем которого находился пьяный мужчина. Оказалось, что машину он угнал у своего знакомого, а перед этим украл бутылку коньяка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Мордовия.

Житель Мордовии украл коньяк и угнал машину своего друга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

13 февраля мужчина 1964 года рождения шел по улице города Ковылкино и, увидев поблизости автомобиль "ВАЗ-2108", принадлежащий его другу, решил прокатиться. В кармане у него оказались ключи от машины, которые 39-летний приятель задержанного оставил ему на время.

В итоге автомобиль заметили сотрудники районного отдела ГИБДД и попросили водителя прекратить движение, однако он проигнорировал законное требование и попытался скрыться, создавав угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Сотрудники органов последовали за ним на своей служебной машине, в результате погони "ВАЗ" был остановлен на улице Строителей. Проведенное освидетельствование показало, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Полицейские также установили, что автомобиль, на котором передвигался мужчина, принадлежит 39-летнему жителю города. По словам подозреваемого, с ним он состоял в дружеских отношениях, поэтому мужчина отдал ему дубликат ключей от машины. Владелец транспортного средства в это время был на работе и об угоне узнал от знакомых, которые увидели проезжающий автомобиль на улицах Ковылкина. О случившемся он незамедлительно сообщил в полицию.

Выяснилось, что задержанный причастен к хищению бутылки коньяка из продуктового магазина. Кражу он совершил накануне.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту неправомерного завладение автомобилем без цели хищения.

Ранее сообщалось, что пьяный работник СТО угнал автомобиль клиента и разбил его об столб во время погони.

Происшествия,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители