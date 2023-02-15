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20 минут назад

Сын насмерть забил отца молотком в Воронежской области

Газета.Ru

Житель Воронежской области избил своего отца молотком. Мужчина скончался, нападавший помещен под стражу. Об этом стало известно из сообщения, появившегося на сайте Кантемировского районного суда Воронежской области.

Сын насмерть забил отца молотком в Воронежской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Трагедия, закончившаяся смертью 63-летнего мужчины, произошла 3 февраля. Его 36-летний сын, житель села Куликовка, ранее уже неоднократно применявший насилие в отношении своего родителя, нанес ему многочисленные удары молотком в область головы. Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался на месте.

6 февраля Кантемировский районный суд решил заключить обвиняемого в умышленном причинении смерти другому человеку под стражу до выяснения обстоятельств дела. Суд исходил из возможности давления подозреваемого на свидетелей и создание препятствий для производства по делу.

В заключении мужчина будет находится под 3 апреля включительно. Постановление суда уже вступило в силу.

Ранее сообщалось, что житель Воронежа убил свою мать с помощью ножа и молотка-кирки.

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