Сын насмерть забил отца молотком в Воронежской области

Житель Воронежской области избил своего отца молотком. Мужчина скончался, нападавший помещен под стражу. Об этом стало известно из сообщения, появившегося на сайте Кантемировского районного суда Воронежской области.

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Трагедия, закончившаяся смертью 63-летнего мужчины, произошла 3 февраля. Его 36-летний сын, житель села Куликовка, ранее уже неоднократно применявший насилие в отношении своего родителя, нанес ему многочисленные удары молотком в область головы. Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался на месте.

6 февраля Кантемировский районный суд решил заключить обвиняемого в умышленном причинении смерти другому человеку под стражу до выяснения обстоятельств дела. Суд исходил из возможности давления подозреваемого на свидетелей и создание препятствий для производства по делу.

В заключении мужчина будет находится под 3 апреля включительно. Постановление суда уже вступило в силу.