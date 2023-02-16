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15 минут назад

Россиянин изнасиловал 53-летнюю тетю и попал под следствение

Lenta.ruиещё 2

В Саратовской области полицейские задержали 32-летнего мужчину за изнасилование 53-летней тети. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает АиФ.

Россиянин изнасиловал 53-летнюю тетю и попал под следствение
Фото:  Станислав Трифонов / «Лента.ру» Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По данным ведомства, фигуранта задержали в Пугачевском районе. Он надругался над тетей в поселке Тургеневском. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 131 («Изнасилование») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае суд приговорил 36-летнего жителя станицы Новотитаровской к 17 годам колонии особого режима за изнасилование 13-летней соседки.

Происшествия,Изнасилование,
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