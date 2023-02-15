Восьмиклассник из Выборга угрожал в сети замдиректору взорвать школу

В Выборге восьмиклассник угрожал с фейкового аккаунта заместителю директора школы и угрожал взорвать здание образовательного учреждения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Во время переписки ученик заявил, что скоро устроит взрыв в школе. Он попросил вывести первоклассников, так как для «жертвоприношения нужны не они».
Заместитель директора обратилась в полицию, после чего сотрудники правоохранительных органов установили личность подростка и задержали его. В данный момент он находится под подпиской о невыезде. В отношении школьника возбуждено уголовное дело.