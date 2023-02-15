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51 минуту назад

Восьмиклассник из Выборга угрожал в сети замдиректору взорвать школу

Газета.Ru

В Выборге восьмиклассник угрожал с фейкового аккаунта заместителю директора школы и угрожал взорвать здание образовательного учреждения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Восьмиклассник из Выборга угрожал в сети замдиректору взорвать школу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время переписки ученик заявил, что скоро устроит взрыв в школе. Он попросил вывести первоклассников, так как для «жертвоприношения нужны не они».

shot_shot/Telegram

Заместитель директора обратилась в полицию, после чего сотрудники правоохранительных органов установили личность подростка и задержали его. В данный момент он находится под подпиской о невыезде. В отношении школьника возбуждено уголовное дело.

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