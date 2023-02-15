Восьмиклассник из Выборга угрожал в сети замдиректору взорвать школу

В Выборге восьмиклассник угрожал с фейкового аккаунта заместителю директора школы и угрожал взорвать здание образовательного учреждения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Во время переписки ученик заявил, что скоро устроит взрыв в школе. Он попросил вывести первоклассников, так как для «жертвоприношения нужны не они».

shot_shot/Telegram