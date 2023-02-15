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17 минут назад

Драка женщины и школьника в подмосковном автобусе попала на видео

Мослентаиещё 3

Женщина и школьник подрались в автобусе в Подмосковье. Инцидент попал на видео, опубликованное Telegram-каналом «Типичная Электросталь».

Подросток ел в салоне сухарики, женщина сделала ему замечание, после чего завязалась драка. На кадрах видно, как школьник тянет свою оппонентку за волосы. В конфликт вмешался один из пассажиров. Он пристыдил подростка и выгнал его из автобуса.

Ранее на видео попала драка двух мужчин в вагоне поезда московского метро. Один из участников конфликта распылил в вагоне перцовый баллончик.

Происшествия,Видео,
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