Российский спутник заснял последствия землетрясения в Турции

Отмечается, что госкорпорация задействовала «по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга».

6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Сообщалось, что они стали сильнейшими с 1939 года, а Всемирная организация здравоохранения признала землетрясение в этой стране и Сирии сильнейшим за столетие стихийным бедствием в европейском регионе.