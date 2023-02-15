В Шереметьево пассажирка укусила бортпроводника

В Шереметьево пассажирка, прибывшая из Ставрополя, устроила дебош на борту самолета. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По данным источника, сначала девушка обругала матом соседей и капитана воздушного судна. Когда бортпроводник попытался успокоить ее, она укусила его за предплечье.
В результате пострадавшему члену экипажа пришлось обратиться за помощью медиков. На выходе из самолета пьяную россиянку задержали сотрудники полиции.
Ранее стало известно, что на устроивших дебош пассажиров рейса из Таиланда авиакомпании S7 составили протокол за мелкое хулиганство.