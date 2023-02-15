В Шереметьево пассажирка укусила бортпроводника

В Шереметьево пассажирка, прибывшая из Ставрополя, устроила дебош на борту самолета. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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По данным источника, сначала девушка обругала матом соседей и капитана воздушного судна. Когда бортпроводник попытался успокоить ее, она укусила его за предплечье.

В результате пострадавшему члену экипажа пришлось обратиться за помощью медиков. На выходе из самолета пьяную россиянку задержали сотрудники полиции.