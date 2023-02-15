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45 минут назад

Три землетрясения произошли на Камчатке за 9 часов

Вечерняя Москва

Геофизики зафиксировали три землетрясения в районе поселка Усть-Камчатск. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Первый подземный толчок магнитудой 4,8 зафиксировали в 23:34 по московскому времени. Очаг землетрясения находился в 140 километрах от Усть-Камчатска. Второе землетрясение магнитудой 5,8 было установлено в 3:09 по московскому времени в 40 километрах от поселка. Третий толчок магнитудой 4,7 случился в 8:06 по московскому времени в 202 километрах от Усть-Камчатска, говорится в сообщении.

До этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала землетрясения в Турции и Сирии сильнейшими в Европе за столетие.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших в Турции в результате землетрясения выросло до 35 418 человек. Землетрясение 6 февраля по числу жертв стало самой разрушительной природной катастрофой в истории страны, превзойдя землетрясение 1939 года.

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Сирийский министр здравоохранения Хасан Мухаммед аль-Габаш в свою очередь сообщил, что окончательное число погибших из-за землетрясения на подконтрольных сирийскому правительству территориях достигло 1414 человек. Эти данные не включают в себя статистику с неподконтрольных Дамаску территорий.

Происшествия,Видео,Реджеп Эрдоган,ВОЗ,РАН,
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