Три землетрясения произошли на Камчатке за 9 часов

Геофизики зафиксировали три землетрясения в районе поселка Усть-Камчатск. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Первый подземный толчок магнитудой 4,8 зафиксировали в 23:34 по московскому времени. Очаг землетрясения находился в 140 километрах от Усть-Камчатска. Второе землетрясение магнитудой 5,8 было установлено в 3:09 по московскому времени в 40 километрах от поселка. Третий толчок магнитудой 4,7 случился в 8:06 по московскому времени в 202 километрах от Усть-Камчатска, говорится в сообщении.

До этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала землетрясения в Турции и Сирии сильнейшими в Европе за столетие.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших в Турции в результате землетрясения выросло до 35 418 человек. Землетрясение 6 февраля по числу жертв стало самой разрушительной природной катастрофой в истории страны, превзойдя землетрясение 1939 года.