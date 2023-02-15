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19 минут назад

В Ингушетии провели 50 обысков по делу о хищении денег из Пенсионного фонда России

ТАССиещё 4

Сотрудники МВД совместно с ФСБ и Росгвардией провели более 50 обысков в Ингушетии по делу о хищении денег Пенсионного фонда России, задержаны 11 подозреваемых. Об этом ТАССу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Ингушетии провели обыски из-за хищения денег из Пенсионного фонда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня в Республике Ингушетия следователями управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и их республиканскими коллегами, а также при участии ФСБ России и Росгвардии проведено более 50 обысков по адресам проживания и местам работы экс-чиновников, подозреваемых в хищении денежных средств Фонда пенсионного и социального страхования России (до 01.01.2023 - Пенсионный фонд России) в особо крупном размере", - сказала она.

По словам Волк, на данный момент задержаны 11 предполагаемых лидеров и активных участников организованной группы.

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,Росгвардия,Пенсионный фонд РФ,ФСБ,
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