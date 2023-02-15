В Ингушетии провели обыски из-за хищения денег из Пенсионного фонда

"Сегодня в Республике Ингушетия следователями управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и их республиканскими коллегами, а также при участии ФСБ России и Росгвардии проведено более 50 обысков по адресам проживания и местам работы экс-чиновников, подозреваемых в хищении денежных средств Фонда пенсионного и социального страхования России (до 01.01.2023 - Пенсионный фонд России) в особо крупном размере", - сказала она.