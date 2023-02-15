В Подмосковье нашли спрятанные в детских кроватках 50 кг героина

В Московской области нашли склад с наркотическими веществами, их спрятали в детские кроватки, обнаружено свыше 50 кг героина, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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По предварительным данным, уроженец страны ближнего зарубежья по месту временного проживания в городском округе Лосино-Петровский создал склад для хранения крупных партий наркотических веществ, цитирует Волк ТАСС.

Наркотики планировалось сбывать через тайники-закладки в регионе. У подозреваемого в арендованной квартире нашли более 51 кг героина и 5 кг гашиша.

Наркотики спрятали в детские кроватки, на кухне и на балконе. Объем составляет порядка 80 тыс. разовых доз, стоимость доходит до 150 млн рублей на черном рынке.