В Петербурге школьник толкнул друга под колеса автомобиля и попал на видео

В Санкт-Петербурге школьник толкнул друга прямо под колеса проезжающего мимо автомобиля. Произошедшее попало на видео с регистратора, кадры публикует 78.ru в своем Telegram-канале.

На записи видно, как подросток сильно толкает другого мальчика, после чего тот падает.

Водитель успел среагировать и вовремя затормозил. Когда мужчина вышел из автомобиля, подростки убежали.