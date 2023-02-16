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1 час назад

В Петербурге школьник толкнул друга под колеса автомобиля и попал на видео

Lenta.ruиещё 3

В Санкт-Петербурге школьник толкнул друга прямо под колеса проезжающего мимо автомобиля. Произошедшее попало на видео с регистратора, кадры публикует 78.ru в своем Telegram-канале.

На записи видно, как подросток сильно толкает другого мальчика, после чего тот падает.

Водитель успел среагировать и вовремя затормозил. Когда мужчина вышел из автомобиля, подростки убежали.

Ранее в Петербурге произошел другой инцидент. Третьеклассник прямо с детской площадки попал в реанимацию. Его толкнул неизвестный подросток. Медики зафиксировали у пострадавшего рваную рану лица, ушиб грудной клетки и разрыв селезенки.

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