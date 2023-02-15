Женщину спасли из-под завалов в Турции спустя девять суток

В Турции под завалами до сих пор находят выживших. В Кахраманмараше удалось вызволить женщину, пролежавшую пор руинами более 9 суток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TRT Haber.

Уточняется, что пострадавшая 45-летняя жительница Мелике Имамоглу пробыла под завалами на юго-востоке Турции 222 часа после разрушительного землетрясения.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что на юго-востоке страны спасателям удалось найти под руинами 8 тыс. человек. Всего в результате природной катаклизмы погибло более 31,6 тыс. человек, еще более 81 тыс. пострадало. В Сирии жертвами стали 3576 жителей, сколько пострадало неизвестно.