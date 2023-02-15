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57 минут назад

Женщину спасли из-под завалов в Турции спустя девять суток

Елена Прошина

В Турции под завалами до сих пор находят выживших. В Кахраманмараше удалось вызволить женщину, пролежавшую пор руинами более 9 суток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TRT Haber.

Уточняется, что пострадавшая 45-летняя жительница Мелике Имамоглу пробыла под завалами на юго-востоке Турции 222 часа после разрушительного землетрясения.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что на юго-востоке страны спасателям удалось найти под руинами 8 тыс. человек. Всего в результате природной катаклизмы погибло более 31,6 тыс. человек, еще более 81 тыс. пострадало. В Сирии жертвами стали 3576 жителей, сколько пострадало неизвестно.

В Турции ответили на слухи о странном свечении перед землетрясением

Напомним, министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум рассказал, что причиной разрушения большого количества зданий стали проблемы с грунтом, инженерными коммуникациями и разжижение почвы. Он подчеркнул, что все эти строения были возведены до землетрясения 1999 года, после которого были ужесточены нормы строительства.

Происшествия,Видео,Реджеп Эрдоган,
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