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32 минуты назад

В Турции назвали причину обрушения зданий при землетрясении

Никита Бородкин

Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум заявил, что 98% зданий, обрушившихся после землетрясений на юго-востоке страны, были построены до 1999 года. Как сообщает РИА Новости, строения не устояли из-за проблем с грунтом, инженерными коммуникациями и разжижения почвы.

«Мы продолжаем нашу работу, учитывая потребности города, как при наземном обследовании, так и при определении новых мест для строительства», — подчеркнул министр.

Напомним, что 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошли землетрясения магнитудой 7,4 и 7,6 балла. После них фиксировались повторные толчки — на понедельник, 13 февраля, их число превысило 2,5 тысячи. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 35 тыс. человек, пострадали более 105 тыс.

В 1999 году произошло аналогичное землетрясение, жертвами которого стали 18 тыс. жителей страны. После этого власти Турции пересмотрели правила, регулирующие строительство зданий и приняли кодекс с учетом требований необходимых для защиты от подобных катастроф.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее также заявлял, что 98% обрушившихся зданий построены до 1999 года. В общей сложности не менее 41 тыс. строений в десяти провинциях рухнули или же их требуется срочно снести из-за аварийного состояния.

Происшествия,Видео,землетрясение,Реджеп Эрдоган,
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