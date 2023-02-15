Мужчина избил сотрудницу Wildberries из-за романтического отказа

В Подмосковье мужчина избил сотрудницу Wildberries из-за возникшего на романтической почве конфликта. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 15 февраля.

Фото: СК РФ СК РФ

По ее словам, инцидент произошел 24 января 2023 года в городском округе Лыткарино. В помещении пункта выдачи заказов мужчина несколько раз ударил сотрудницу по голове. По данному факту Следственный комитет проводит проверку.

— Проводятся опросы, планируется назначения ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской, осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения лица, причастного к совершению преступления, — сообщила Врадий.

По неподтвержденным данным, которые появились в СМИ, причиной конфликта стали неудачные романтические отношения. Пьяный 25-летний мужчина пришел в пункт выдачи товаров и два часа признавался сотруднице в любви и просил вступить с ним в интимную связь. После отказа злоумышленник ударил женщину и скрылся.