В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
50 минут назад

В Новой Зеландии зафиксировано землетрясение

Лера Букина

У побережья Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологичейский центр.

В Новой Зеландии зафиксировано землетрясение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Также службы не объявляли угрозу цунами.

Напомним, что 6 февраля на юге Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4-7,8, которое затронуло Сирию, а также Кипр, Ливан и Ирак. Во второй половине дня произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части Турции.

Суммарное количество жертв в Турции и Сирии превысило 40 тысяч человек. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают о том, что окончательное число жертв может увеличиться в два раза.

Турецкий сейсмолог заявил РИА Новости, что повторного мощного землетрясения на юго-востоке страны не ожидается.

14 февраля на юго-западе Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Согласно данным румынского НИИРФЗ, в 15.16 (16.16 мск) в Олтении (уезд Горж) были зафиксированы сильные подземные толчки.

Происшествия,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители