В Новой Зеландии зафиксировано землетрясение

У побережья Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологичейский центр.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Также службы не объявляли угрозу цунами.

Напомним, что 6 февраля на юге Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4-7,8, которое затронуло Сирию, а также Кипр, Ливан и Ирак. Во второй половине дня произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части Турции.

Суммарное количество жертв в Турции и Сирии превысило 40 тысяч человек. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают о том, что окончательное число жертв может увеличиться в два раза.

Турецкий сейсмолог заявил РИА Новости, что повторного мощного землетрясения на юго-востоке страны не ожидается.