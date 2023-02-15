12-летний подросток обварил голову кипятком в школе в Петербурге

В Московском районе Санкт-Петербурга 12-летний подросток обварил голову кипятком в школе. Об этом сообщает агентство «Невские новости».

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По предварительным данным, мальчик угодил под струю горячей воды из крана. Он получил ожог головы, его на скорой помощи забрали из образовательного учреждения.

Врачи диагностировали у школьника ожоги первой степени. Его состояние оценивается как удовлетворительное, мальчик пока остается под наблюдением медиков. Сотрудники полиции начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

В сентябре 2022 года сообщалось, что жительница Пермского края с пятилетним ребенком обварились кипятком из-за разрыва шланга в автобусе. Тогда в салоне общественного транспорта лопнул патрубок системы отопления.