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43 минуты назад

В Турции ответили на слухи о странном свечении перед землетрясением

Никита Бородкин

В Турции опровергли слухи о «странном свечении», которое появилось накануне начала землетрясения. Как сообщает РИА Новости, в управлении президента Турции по связям заявили, что распространяемая информация не соответствует действительности.

Ранее в сети появились видео, на которых запечатлено яркое свечение в небе. Утверждается, что они якобы были сняты в Турции незадолго до начала толчков.

«Оригинальное видео было снято 21 сентября 2022 года в казахстанском городе Балхаш, это запуск корабля "Союз МС-22" на ракете-носителе "Союз-2.1а" с Байконура», — заявили в управлении.

Кроме того, они опровергли заявления китайских СМИ о том, что турецкие спасатели якобы отстранили тайваньских спасателей от операции по спасению человека из-под завалов в Адыямане. Они завершили свою миссию в городе и отправились домой.

Оценена возможность нового мощного землетрясения в Турции

Напомним, что 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошли землетрясения магнитудой 7,4 и 7,6 балла. После них фиксировались повторные толчки — на понедельник, 13 февраля, их число превысило 2,5 тыс. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 35 тыс. человек, пострадали более 105 тыс.

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