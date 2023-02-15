В Турции ответили на слухи о странном свечении перед землетрясением

В Турции опровергли слухи о «странном свечении», которое появилось накануне начала землетрясения. Как сообщает РИА Новости, в управлении президента Турции по связям заявили, что распространяемая информация не соответствует действительности.

Ранее в сети появились видео, на которых запечатлено яркое свечение в небе. Утверждается, что они якобы были сняты в Турции незадолго до начала толчков.

«Оригинальное видео было снято 21 сентября 2022 года в казахстанском городе Балхаш, это запуск корабля "Союз МС-22" на ракете-носителе "Союз-2.1а" с Байконура», — заявили в управлении.

Кроме того, они опровергли заявления китайских СМИ о том, что турецкие спасатели якобы отстранили тайваньских спасателей от операции по спасению человека из-под завалов в Адыямане. Они завершили свою миссию в городе и отправились домой.