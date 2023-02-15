Ленинский районный суд Барнаула приговорил к шести годам колонии общего режима журналистку Марию Пономаренко, признав ее виновной по делу о фейках про ВС РФ. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колони общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, публичных каналов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на пять лет", - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Барнаула.

В марте 2022 года Пономаренко в своем Telegram-канале разместила информацию о том, что российские Воздушно-космические силы нанесли авиаудар по драматическому театру города Мариуполя. Официальные источники, в том числе Минобороны России, эти сведения опровергли.