Россиянина отправили в тюрьму за двойное убийство

Иркутский областной суд приговорил к 23 годам лишения свободы 35-летнего жителя Братска за двойное убийство — его жертвами стали 48-летний сосед и его пожилая мать. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель прокуратуры региона Евгения Алферова.

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По ее словам, приговор вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных, которые решили, что мужчина не заслуживает снисхождения за совершенное преступление. На первые семь лет из 23-х назначенных ему судом братчанин отправится в тюрьму.

Суд установил, что 12 января 2022 года мужчина гостил в доме соседа на улице Геофизическая в Братске. Во время застолья на почве личных неприязненных отношений он нанес хозяину множественные удары ножом, от которых он скончался на месте. После чего убийца поджег дом, чтобы скрыть следы преступления, зная, что внутри находится 81-летняя мать погибшего. Женщина была в беспомощном состоянии — из-за болезни она не могла самостоятельно передвигаться и умерла от отравления угарным газом.