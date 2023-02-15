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32 минуты назад

В Казахстане арестовали имущество гражданина РФ за незаконные операции с криптовалютой

ТАСС

Суд в Казахстане наложил арест на имущество гражданина России, который занимался незаконными операциями с цифровыми активами. Об этом сообщила в среду пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ).

В Казахстане арестовали имущество гражданина РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Выяснилось, что гражданин Российской Федерации в результате незаконной деятельности в период с июля 2020 года по январь 2023 года извлек доход в особо крупном размере на сумму более 180 млн тенге ($397 тыс.). Согласно постановлениям суда, наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге ($187 тыс.), в том числе на цифровые активы (криптовалюта), размещенные на платформе криптобиржи Binanсе", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют, в рамках которого пресечена преступная деятельность группы лиц. Они осуществляли запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты с извлечением дохода в особо крупном размере.

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