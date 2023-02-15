В Казахстане арестовали имущество гражданина РФ

Суд в Казахстане наложил арест на имущество гражданина России, который занимался незаконными операциями с цифровыми активами. Об этом сообщила в среду пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ).
"Выяснилось, что гражданин Российской Федерации в результате незаконной деятельности в период с июля 2020 года по январь 2023 года извлек доход в особо крупном размере на сумму более 180 млн тенге ($397 тыс.). Согласно постановлениям суда, наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге ($187 тыс.), в том числе на цифровые активы (криптовалюта), размещенные на платформе криптобиржи Binanсе", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют, в рамках которого пресечена преступная деятельность группы лиц. Они осуществляли запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты с извлечением дохода в особо крупном размере.