В России произошло еще одно землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Камчатского края. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает РИА Новости.

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Там уточнили, что землетрясение произошло в 15:09 по местному времени (6:09 мск). Его очаг находился в 42 километрах северо-восточнее поселка Усть-Камчатск. Подземные толчки ощущались в отдельных районах Усть-Камчатска силой до 3 баллов.

13 февраля землетрясение произошло в акватории Тихого океана у Курильских островов. Его магнитуда составила 5,5, а эпицентр находился в 682 километрах восточнее Южно-Сахалинска, в 23 километрах южнее юго-западной оконечности острова Симуши. До этого 7 февраля землетрясение произошло в Тихом океане у Курильских островов — его магнитуда составила 5,8, подземные толчки ощутили жители Камчатки.

6 февраля в Турции произошло мощнейшее с 1939 года землетрясение. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. По последним данным, погибли 35 418 человек. Толчки от землетрясения в Турции ощущались как минимум в шести странах и нанесли ущерб Сирии.