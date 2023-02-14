В Коломне загорелось здание по ремонту железнодорожного состава

В здании организации по ремонту железнодорожного состава в Коломне вспыхнул пожар. Пожар был локализован, сообщений о пострадавших не поступало. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Согласно сообщению пресс-службы прокуратуры Подмосковья, правоохранительные органы уже устанавливают причину пожара. По предварительной информации, пожар начался на территории административного здания организации по ремонту железнодорожного состава. Уточняется, что загорелось нежилое здание в Коломне по адресу Окский проспект, дом 66.

При этом площадь возгорания достигла 900 кв. м.

«14 февраля в 17:32 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Коломна. <...> Площадь возгорания составила 900 кв. м», – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

Там также добавили, что к тушению были привлечены 84 человека и 25 единиц техники.

На 22:26 по мск. возгорание было успешно локализовано. Информации о пострадавших не поступало, но в загоревшемся здании частично обрушились перекрытия.