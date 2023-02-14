Капитан судна сознался в убийстве своего подчиненного

В городе Светлом Калининградской области на отшвартованном судне погиб старший помощник капитана. В его убийстве сознался сам капитан траулера. Об этом рассказало издание fedpress.ru со ссылкой на сообщение суда.

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39-летний капитан судна, стоявшего в порту Светлого, вызвал к себе старпома, проживавшего в городе на съемной квартире. В итоге мужчины поссорились в каюте, после чего капитан ударил моряка в спину кухонным ножом.

Как сообщает издание ruwest.ru потом злоумышленник вызвал "скорую", вымыл нож и позвонил своей жене. В содеянном он признался приехавшим на место полицейским.

Известно, что в Калининградской области мужчина постоянно не проживает. Его поместили в СИЗО, несмотря на то, что он признал вину. Следствие считает, что подозреваемый может препятствовать расследованию, находясь на свободе, так как он, будучи капитаном, обладает авторитетом перед экипажем. Под стражей капитан будет находиться до 11 апреля.