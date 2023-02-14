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57 минут назад

Конь запрыгнул на крышу Toyota Camry в Северной Осетии

Газета.Ru

В Северной Осетии конь попытался перепрыгнуть автомобиль и свалился на него. Запись происшествия опубликовал Telegram-канал «Новости Осетии».

Инцидент произошел в селе Саниба. Конь подбежал к черной Toyota Camry и в результате неудачного прыжка приземлился на автомобиль. В этот момент в салоне иномарки находились двое мужчин.

Японский седан получил повреждения крыши, лобового стекла и капота. Будет ли хозяин коня возмещать ущерб автовладельцу, не уточняется.

Ранее сообщалось, что житель Набережных Челнов получил условный срок за нападение на комплекс фотовидеофиксации с топором. А в Курганской области водитель насмерть сбил человека, когда искал в машине шлепанец.

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