Конь запрыгнул на крышу Toyota Camry в Северной Осетии

В Северной Осетии конь попытался перепрыгнуть автомобиль и свалился на него. Запись происшествия опубликовал Telegram-канал «Новости Осетии».

Инцидент произошел в селе Саниба. Конь подбежал к черной Toyota Camry и в результате неудачного прыжка приземлился на автомобиль. В этот момент в салоне иномарки находились двое мужчин.

Японский седан получил повреждения крыши, лобового стекла и капота. Будет ли хозяин коня возмещать ущерб автовладельцу, не уточняется.