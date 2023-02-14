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37 минут назад

В Подмосковье пьяный мигрант избил сотрудницу Wildberries

ТАСС

Пьяный мужчина избил сотрудницу Wildberries в пункте выдачи заказов в Подмосковье, когда она не ответила взаимностью на его признание в любви. Об этом ТАСС во вторник сообщили в правоохранительных органах.

Пьяный мигрант избил сотрудницу Wildberries в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Инцидент произошел в пункте выдачи заказов Wildberries. Неизвестный пьяный мужчина начал приставать к работнице маркетплейса, признаваться ей в любви, а когда женщина не ответила взаимностью, начал избивать ее", - сказал собеседник агентства.

Когда неизвестный скрылся, пострадавшая написала заявление в полицию.

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По предварительным данным, злоумышленником оказался уроженец одной из республик Средней Азии.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили ТАСС, что в полицию поступило сообщение о конфликте в пункте выдачи одного из маркетплейсов на улице Набережной города Лыткарино.

"Прибывшими по вышеуказанному адресу полицейскими предварительно установлено, что между заявительницей 1986 года рождения и мужчиной возник словесный конфликт, в ходе которого правонарушитель нанес женщине телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия", - сказали в главке.

Потерпевшей будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения, личность злоумышленника установлена, ведется его розыск.

Происшествия,МВД России,
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