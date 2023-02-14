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27 минут назад

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Илья Родин

На юго-западе Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на румынский НИИРФЗ.

В институте уточнили, что во вторник, 14 февраля, в 15.16 (16.16 мск) в Олтении (уезд Горж) были зафиксированы сильные подземные толчки.

Очаг находился на глубине 40 км.

Оказавшийся в эпицентре землетрясения город в Турции остался почти невредим

Уточняется, что землетрясение ощутили в Бухаресте (207 км от эпицентра), а также в Молдавии.

Эпицентр находился в 56 км от города Дробета-Турну-Северин с населением 102 тыс. человек, сообщает ТАСС.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается, отметили в агентстве.

Напомним, что в понедельник, 13 февраля, в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Очаг был на глубине 15 км.

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