В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,7

На юго-западе Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на румынский НИИРФЗ.

В институте уточнили, что во вторник, 14 февраля, в 15.16 (16.16 мск) в Олтении (уезд Горж) были зафиксированы сильные подземные толчки.

Очаг находился на глубине 40 км.

Уточняется, что землетрясение ощутили в Бухаресте (207 км от эпицентра), а также в Молдавии.

Эпицентр находился в 56 км от города Дробета-Турну-Северин с населением 102 тыс. человек, сообщает ТАСС.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается, отметили в агентстве.