На Байкале столкнулись судно на воздушной подушке и квадроцикл

Два человека пострадали в результате столкновения квадроцикла и судна на воздушной подушке "Хивус" на льду озера Байкал. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка по факту столкновения судна на воздушной подушке "Хивус" с квадроциклом на озере Байкал. <…> По предварительной информации, причиной происшествия стало нарушение водителем квадроцикла правил дорожного движения. Водитель и пассажир квадроцикла доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел во вторник в районе популярного туристического поселка Листвянка в 70 км от Иркутска.