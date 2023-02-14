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47 минут назад

На Байкале столкнулись судно на воздушной подушке и квадроцикл

ТАСС

Два человека пострадали в результате столкновения квадроцикла и судна на воздушной подушке "Хивус" на льду озера Байкал. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На Байкале столкнулись судно на воздушной подушке и квадроцикл
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка по факту столкновения судна на воздушной подушке "Хивус" с квадроциклом на озере Байкал. <…> По предварительной информации, причиной происшествия стало нарушение водителем квадроцикла правил дорожного движения. Водитель и пассажир квадроцикла доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел во вторник в районе популярного туристического поселка Листвянка в 70 км от Иркутска.

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